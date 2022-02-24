Ярославль, 24 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области из-за схода снега началась утечка аммиака на заводе по производству мороженного. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Место происшествия на заводе в Тутаеве

«На заводе по производству мороженого, ООО «АЙСБЕРРИ-ФМ» в городе Тутаев Ярославской области в складском помещении под тяжестью снега произошло обрушение кровли. В результате чего был поврежден трубопровод со сжиженным аммиаком, произошла утечка последнего (предельно допустима норма концентрации аммиака 20 мг. на 1 куб.м.). К моменту прибытия спасателей центра обеспечения действий по ГО и ЧС государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» концентрация аммиака достигла 1280 мг. на 1 кубометр», — разъяснили детали в пожарно-спасательной службе региона.

Сейчас утечка локализована, угрозы для жителей нет.