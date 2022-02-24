24 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили сообщение Минобороны РФ о том, что военные Российской Федерации ударов по украинским городам не наносят.

Тимур Кондратьев, , 14:55 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины в рамках военной спецоперации на территории Донбасса, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Доигрались! Украинцы, скажите спасибо вашему недальновидному руководству! Всё это просчитывалось на раз. Их предупреждали, но они упёрлись рогом. Получите ответочку и распишитесь!» — обращается Виталий Ч.

Многие пользователи рады были услышать, что российские военные не собираются наносить удары по мирным украинским городам, жители которых не должны нести ответственность за агрессию своего правительства против жителей Донбасса.

«А Путин-то — молодец! Развернул боевые действия, но только против военных Украины. По сути, нет никакого смысла воевать с украинским населением. Те, кто с нами, — приветствуем! А те, кто против, — на выход!» — пишет Алексей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что у России есть высокоточное оружие, которые позволяет ей расквитаться с врагом, не создавая при этом угрозы для гражданской инфраструктуры.

«Молодцы! Будут наносить точечные удары по базам военным, и всё. Оружие высокоточное у нас, кстати, самое лучшее. Остальное же уже на усмотрение армии Донбасса. Как далеко они сумеют зайти — зависит уже от них самих», — поделился своим мнением Нектар М.

Часть людей полагает, что на войне не избежать потерь со стороны гражданского населения.

«Ну да, конечно, пули и осколки же имеют свойство выбирать, кого поражать: гражданских или военных. А ещё военные никогда не ошибаются и кривых рук в армии не бывает. Да-да, охотно верю», — написал Сергей С.

Илья Репин. Украинская хата. 1880

«Что-то мне кажется, основываясь на опыте США, что жертв среди мирного населения не избежать. Наносить удары будут по военным объектам, но ведь эти объекты не в чистом поле стоят! Многие из них прямо в городах расположены. Те же аэропорты», — отмечает Екатерина П.

Ряд пользователей указывает на то, что войну начали не ДНР, ЛНР или Россия, а как раз таки Украина, правительство которой выбрал себе на голову украинский народ.

«На войне как на войне. Ничего не поделаешь. Жителей Донбасса никто не спрашивал, умирать им или нет. Стреляли по жилым домам украинские военные и даже не переживали по этому поводу. Если уж там, в Киеве или Ивано-Франковске, кого-то зацепит, ну, извините уж. Куда деваться? Такова плата войны, которую начали не мы, а вы», — указывает Андрей Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским войскам необходимо принудить Украину к миру, чтобы в первую очередь украинские военные перестали убивать мирных жителей Донбасса.

«Спасибо за решительные действия по спасению русских! Вместе мы принудим Украину жить мирно!» — считает Николай К.

Нашлись и те, кто просто рады, что тот кошмар, который устроила Украина для жителей ДНР и ЛНР, наконец-то закончился.

«Это итог восьмилетнего издевательства Украины над Донбассом. Украину предупреждали эти восемь лет, что плата окажется внушительной. Не послушали — вот вам и итог», — отмечает Артур С.

«Наконец-то! Реальные шаги! Это надо было делать ещё в 2014 году, но благо, что ещё не все возможности упустили. Укры бегут!» — указывает Сергей М.

Напомним, 24 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщило журналистам о том, что вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины в рамках военной спецоперации на территории Донбасса, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.