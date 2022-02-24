Донецк, 24 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка около Донецка, идёт бой на окраине посёлка.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Ранее в ДНР заявили, артиллерия Вооруженных сил Украины целенаправленно бьет по жилым районам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.