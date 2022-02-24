Брюссель, , 12:03 — REGNUM Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что военная операция России на Украине является «одним из самых мрачных часов». Соответствующее заявление он сделал 24 февраля на пресс-конференции.

Жозеп Боррель Exteriores.gob.es

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Ранее Россия начала операцию с целью защиты людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

«Это одни из самых мрачных часов в Европе со времен Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Глава европейской дипломатии указал на то, что Брюссель ответит самым решительным образом и согласится на самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли.

«Президенту Путину необходимо остановить эту бессмысленную агрессию», — указал он. — Мы поддерживаем Украину».

Боррель стал не первым официальным лицом стран Запада, выразившим солидарность с Украиной и призвавшим Москву остановить свою операцию. Так, ранее с подобные заявлениями выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.