Мрачные часы — Боррель высказался по ситуации на Украине
Брюссель, 24 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что военная операция России на Украине является «одним из самых мрачных часов». Соответствующее заявление он сделал 24 февраля на пресс-конференции.
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Ранее Россия начала операцию с целью защиты людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Глава европейской дипломатии указал на то, что Брюссель ответит самым решительным образом и согласится на самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли.
Боррель стал не первым официальным лицом стран Запада, выразившим солидарность с Украиной и призвавшим Москву остановить свою операцию. Так, ранее с подобные заявлениями выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц.