Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае за сутки в ковидные отделения поступили 182 пациента. Это более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущим днем, сообщает 24 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На сегодняшний день в стационарах находятся 3769 пациентов. Состояние 347 человек оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 113 пермяков. От болезни оправились 5279 человека, скончались за сутки 23 пациента.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрированы 301 478 носителей коронавируса. За сутки проведено 14 648 ПЦР-исследований. Выявлено 4408 заражения.