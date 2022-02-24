Рига, 24 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ретрансляция телеканалов «Россия», «Россия 24» и «ТВ Центр» запрещена в Латвии на срок от трёх до пяти лет. Об этом председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии Иварс Аболиньш заявил 24 февраля в эфире Латвийского телевидения.

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Он пояснил, что решение о запрете вещания принято в связи «с прямой угрозой национальной безопасности». Оно вступает в силу в этот же день.

Аболиньш уточнил, что передачи канала «Россия» в стране не будут транслировать пять лет, канала «Россия 24» — четыре года, канала «ТВ Центр» — три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр ЛатвииКришьянис Кариньш обвинил Россию в «военной агрессии» против Украины и демократии. Он призвал призвал мировое сообщество привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, который 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Украине, направленной на защиту Донбасса.

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