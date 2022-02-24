Стокгольм, 24 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Несколько минут назад стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созывает срочную пресс-конференцию для «информирования шведского народа о войне», разворачивающейся на территории Украины. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Срочная пресс-конференция начнется через двадцать минут после публикации данной новости. В ней примут участие сама Андерссон, министр обороны Швеции Петер Хультквист и глава дипломатического ведомства Анн Линде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.