Хельсинки, , 12:03 — REGNUM В своем официальном заявлении от 24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин решительно осудила «агрессию» России против Украины. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Финляндия

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Как пишут журналисты, «премьер-министр Финляндии, говорит, что ее страна поддерживает Украину и украинский народ. Она также говорит, что Финляндия готова принять беженцев».

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о готовности ее страны принять беженцев, спасающихся от войны на территории Украины. Однако она добавила, что принять такое число лиц, как во время кризиса 2015 года в Европе, Швеции будет трудно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.