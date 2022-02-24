Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Российский бизнесмен Евгений Пригожин высказал полное одобрение и восхищение решением высшего руководства России о проведении военной спецоперации на Украине. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит предпринимателю.

Евгений Пригожин Правительство Российской Федерации

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«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в отношении Пригожина и его компаний со стороны Запада введены различные санкции, сам он находится в розыске со стороны ФБР США.

«Ввиду того, что активы за рубежом у Евгения Викторовича отсутствуют, санкции никак не сказываются на бизнесе, однако, есть тревожные сигналы по различным инвестиционным проектам на внутреннем рынке», — сообщили ранее в пресс-службе «Конкорда».