Краснодар, , 12:00 — REGNUM Дополнительные пассажирские поезда вводятся из Краснодарского края в другие регионы России, об этом сообщил региональный оперативный штаб 24 февраля.

Поезд

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Дополнительные поезда будут отправляться из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи. Также дополнительные вагоны планируют включать в существующие составы.

Цены на билеты зафиксируют, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, уточнили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, только в Сочи на 24 февраля остаются около 84 тыс. туристов. С 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов Краснодара и Анапы, из Сочи отменено чуть менее половины рейсов.

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