Минск, , 12:00 — REGNUM О возможности начала боевых действий было предупреждено украинское военное руководство, которые в связи с этим не предприняло никаких действий. Об этом 24 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными республики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Лукашенко, военное руководство Украины два раза проводило переговоры со своими коллегами из Белоруссии, последние из которых прошли после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, нюансы которой были доведены до руководства Украины.

При этом белорусский лидер отметил, что в ночь на 24 февраля перед началом специальной военной операции России представитель украинского военного руководства попросил еще один разговор с коллегами из Белоруссии.

«Я говорю: «Говорите с ним». Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, войска Белоруссии никак не участвуют в специальной военной операции России в Донбассе.