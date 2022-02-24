Ташкент, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 23 февраля принял председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвида Макаллистера. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, отдельное внимание уделено вопросам интенсификации межпарламетского диалога», — говорится в сообщении.

Стороны отметили необходимость укрепления межрегионального сотрудничества, расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, привлечения в Узбекистан ведущих компаний ЕС.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях и форматах. На переговорах также рассмотрены вопросы региональной и международной повестки.

«Выражена заинтересованность в реализации совместно с ЕС и его государствами-членами социально ориентированных проектов в экологически уязвимом регионе Приаралья», — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.