Ачинск, Красноярский край, 24 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края следствие проводит проверку по факту гибели местной жительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Alava Ачинск

По данным ведомства, тело 42-летней женщины обнаружили 22 февраля в районе дома по улице Дзержинского в Ачинске. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Личные и ценные вещи, в том числе ювелирные украшения, мобильный телефон и банковские карты, не похищены.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, жительница Ачинска умерла из-за общего переохлаждения организма. С заявлением о её исчезновении 19 февраля в полицию обратились мать и подруга пропавшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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