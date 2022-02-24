Москва, 24 февраля 2022, 11:57 — REGNUM На российский рынок 24 февраля пришла настоящая паника, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок
Фондовый рынок
Marco Verch Professional Photographer and Speaker
«Начало военной спецоперации в Донбассе, о которой объявил президент России Владимир Путин, вызвала повсеместное и агрессивное уклонение от рисков, и неудивительно, что гораздо больше остальных досталось активам РФ.
После приостановки торгов индексы «посыпались» с новой силой и теперь теряют около 30% с начала сессии. Потери несут все российские бумаги без исключения.
Акции «Сбербанка» с начала торгов подешевели почти на 40% прежде чем начали предпринимать попытки стабилизации.
Рубль тоже кровоточит, обвалившись к круглым отметкам — доллар и евро тестируют уровни 90 руб. и 100 руб. соответственно. Нефть при этом перебралась через уровень $100 за баррель на опасениях перебоя поставок российских нефтегазовых продуктов.
Мировое сообщество жестко отреагировало на действия Москвы в Украине. Западные страны активно вводят санкции в отношении РФ в ответ на начало военных действий.
Зарубежные фондовые площадки тоже попали под всеобщие распродажи, но масштабы, безусловно, гораздо скромнее, нежели на российском рынке.
А вот защитные активы наслаждаются спросом на фоне усиления панических настроений. Так, доллар наконец-то вырвался из диапазона, в котором пробуксовывал до недавнего времени и дорожает против всех высокодоходных конкурентов.
Евро, который еще в начале недели был близок к отметке 1.1400, теперь угрожает уровню 1.1200 впервые с конца января. Позднее сегодня Штаты представят статистику по ВВП и обращениям за пособиями по безработице.
Отчеты могут оказать кратковременное влияние на динамику USD, если заметно отклонятся от прогнозов в том или ином направлении. Однако основное внимание будет и далее направлено на геополитику, а значит, прочие факторы пока будут находиться на заднем плане.
Золото, которое также является активом-убежищем, ранее сегодня подскочило к максимумам конца 2020 года в районе 1950 долларов за тройскую унцию, после чего слегка откатилось.
Металл завершает уверенным подъемом уже четвертую неделю кряду, и недавний прорыв уровня $1900 придал быкам смелости, которая может привести котировки к свежим многомесячным максимумам в районе следующей цели $1965 уже в ближайшее время, но, возможно, после отката.
На таких высоких оборотах продажи долго продолжаться не могут — первоначальная паника стихнет, а вместе с ней временно притупится спрос на убежища», — пояснил эксперт.

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