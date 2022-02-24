Москва, 24 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На российский рынок 24 февраля пришла настоящая паника, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«Начало военной спецоперации в Донбассе, о которой объявил президент России Владимир Путин, вызвала повсеместное и агрессивное уклонение от рисков, и неудивительно, что гораздо больше остальных досталось активам РФ.

После приостановки торгов индексы «посыпались» с новой силой и теперь теряют около 30% с начала сессии. Потери несут все российские бумаги без исключения.

Акции «Сбербанка» с начала торгов подешевели почти на 40% прежде чем начали предпринимать попытки стабилизации.

Рубль тоже кровоточит, обвалившись к круглым отметкам — доллар и евро тестируют уровни 90 руб. и 100 руб. соответственно. Нефть при этом перебралась через уровень $100 за баррель на опасениях перебоя поставок российских нефтегазовых продуктов.

Мировое сообщество жестко отреагировало на действия Москвы в Украине. Западные страны активно вводят санкции в отношении РФ в ответ на начало военных действий.

Зарубежные фондовые площадки тоже попали под всеобщие распродажи, но масштабы, безусловно, гораздо скромнее, нежели на российском рынке.

А вот защитные активы наслаждаются спросом на фоне усиления панических настроений. Так, доллар наконец-то вырвался из диапазона, в котором пробуксовывал до недавнего времени и дорожает против всех высокодоходных конкурентов.

Евро, который еще в начале недели был близок к отметке 1.1400, теперь угрожает уровню 1.1200 впервые с конца января. Позднее сегодня Штаты представят статистику по ВВП и обращениям за пособиями по безработице.

Отчеты могут оказать кратковременное влияние на динамику USD, если заметно отклонятся от прогнозов в том или ином направлении. Однако основное внимание будет и далее направлено на геополитику, а значит, прочие факторы пока будут находиться на заднем плане.

Золото, которое также является активом-убежищем, ранее сегодня подскочило к максимумам конца 2020 года в районе 1950 долларов за тройскую унцию, после чего слегка откатилось.

Металл завершает уверенным подъемом уже четвертую неделю кряду, и недавний прорыв уровня $1900 придал быкам смелости, которая может привести котировки к свежим многомесячным максимумам в районе следующей цели $1965 уже в ближайшее время, но, возможно, после отката.

На таких высоких оборотах продажи долго продолжаться не могут — первоначальная паника стихнет, а вместе с ней временно притупится спрос на убежища», — пояснил эксперт.

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