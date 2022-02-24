Великий Новгород, , 12:01 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Новгородской области госпитализировали 37 человек, что на 63 пациента меньше, чем сутками ранее. Об этом 24 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В регионе за минувшие сутки выявили 712 случаев заражения коронавирусом, это на 23 случая меньше, чем за 22 февраля. Только в Великом Новгороде выявили 429 новых заболеваний ковидом. В области продолжается сокращение статистики заражений.

От COVID-19, как основной причины, за сутки скончались шесть человек. Это в два раза больше, чем сутками ранее. В области отметился небольшой подъём показателя смертности.

В Новгородской области по выздоровлению за сутки выписали 677 человек, что на 93 ковид-пациента больше, чем за предыдущие сутки. В регионе фиксируют рост этого показателя.

С начала действия пандемии в Новгородской области выявили 91 104 случая заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19, как основной причины, 903 человека, а выздоровели — 73 936.

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