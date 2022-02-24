Джозеф Тёрнер, , 15:33 — REGNUM



Западные лидеры поспешили осудить Россию вслед за президентом США Джо Байденом, который пообещал привлечь Россию к ответственности за то, что он назвал «неспровоцированным и неоправданным нападением» на Украину. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что «президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, одобрив неспровоцированное нападение на Украину». Джонсон также пообещал сотрудничать с союзниками и дать «решительный» ответ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала действия России «ужасным актом агрессии».

Президент Франции Эммануэль Макрон, указав, что Париж «осуждает решение России развязать войну на Украине», потребовал от Москвы «немедленно прекратить военные действия». Отметим, что Макрон претендовал на центральную роль в переговорах между Украиной и Россией, пытаясь предотвратить конфликт.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё резко осудил военные меры России и обвинил ее в нападении «на весь европейский порядок».

Премьер-министр Италии Марио Драги также считает действия России «необоснованными и неоправданными». Он подчеркнул, что Италия и союзники по НАТО готовят немедленный ответ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем заявлении, опубликованном вечером 23 февраля, сказал, что его страна «самым решительным образом осуждает вопиющее нападение России на Украину». При этом Трюдо подчеркнул, что «неспровоцированные действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины».

Джастин Трюдо (сс) Presidencia de la República Mexicana

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post. Отметим, что газету читают преимущественно сторонники Демократической партии. Их комментарии отражают явно выраженные антироссийские настроения.

«Запад теперь должен закрыть московские «Макдональдсы» как минимум на целую неделю», — иронизирует «1899−1902».

"Я слышал, что Украина подбила пять российских самолетов. Молодцы!» — пишет Musa Immortui.

«Я поверю в это, когда появятся доказательства», — отвечает «1899−1902».

"Наша планета — это самолет в полете. А Путин говорит нам делать то, что он хочет, иначе он его взорвет», — считает Moorestown.

«Путин сошел с ума. Если бы у нас была хоть капля здравого смысла, мы бы уничтожили все российские военные активы, где бы они ни находились за пределами России, и добивались бы либо исключения России из Совета Безопасности ООН, либо создания новой ООН», — указывает Musa Immortui.

«Путин — один из самых богатых людей в мире, но ему нужно ввергнуть мир в хаос, потому что он не удовлетворен. Видимо, деньги не могут купить счастье», — пишет ethicalcauture.

«Мир объединится с украинским народом, а Путин станет лицом Зла для будущих поколений», — категорична Kahena.

«Россия чертовски безумна. Мир всё еще приспосабливается к жизни с ковидом, мы прошли через 2 года пандемического ада, а теперь это?!? Мое терпение на исходе. Если Путин хочет играть в игры и вторгнуться в суверенную страну, мы должны покалечить их экономику и финансировать войну Украины. СССР мертв. Живите с этим, Россия», — указывает CaliLove.

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«Лучше жить без газа, поскольку Россия любит высокие цены на газ», — уверен BHamel.

«Мы производим достаточно газа внутри страны, чтобы удовлетворить наш спрос. Цены, несомненно, вырастут, но у нас будет газ. Я провел два года, используя мало газа из-за удаленной работы. Я могу сделать то же самое. То, что делает Россия, неправильно. Ни одна страна не должна ввергать мир в этот хаос. Должны быть последствия», — комментирует CaiLove.

«Забудьте о санкциях. Немедленно принять Украину в НАТО, атаковать российские войска через Белоруссию и отрезать их, затем оттеснить их на восток. Повысьте ставки и покажите им, что их действия имеют реальные последствия», — пишет RAD61.

Ранее постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) и в Совбезе ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине указал, что сигналы России о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой Народных Республик властями Украины услышаны не были.