Белогорск, Амурская область, 24 февраля 2022, 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о том, что санкции для страны будут вводится в любом случае с целью затормозить её развитие. Такое мнение высказал 24 февраля в своём телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.
Он подчеркнул, что в этом году защита Отечества приобрела реальный смысл.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. Её цель защитить людей от киевского режима.