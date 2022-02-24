Белогорск, Амурская область, , 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о том, что санкции для страны будут вводится в любом случае с целью затормозить её развитие. Такое мнение высказал 24 февраля в своём телеграм-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Станислав Мелюков (в центре) Belogorck.ru

«И это становится понятным, когда понимаешь, что само по себе признание/непризнание чьей-то государственности есть суверенное право любого государства. И в мире несколько десятков подобных прецедентов. Но, по мнению Запада, такого права Россия почему-то иметь не должна», — отметил глава города в Приамурье.

Он подчеркнул, что в этом году защита Отечества приобрела реальный смысл.

«Всё это сделает нас сильнее!» — считает Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции. Её цель защитить людей от киевского режима.