Лондон, 24 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Цена газа в Европе в ходе торгов 24 февраля превышала $1 400 за тысячу кубометров. Согласно данным лондонской биржи ICE, рост составил 35%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Цена открытия составила почти 1170 долларов и уже практически сразу произошёл скачок до 1389,7 доллара. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала до $1 414,5 за тысячу кубометров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку $1000 за тысячу кубометров. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1003,5 за тысячу кубометров. Таким образом, общий рост стоимости голубого топлива с начала торгов составляет более 7%. После закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров.