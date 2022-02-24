Пусан, Южная Корея, 24 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. 24 февраля в южнокорейском Пусане открылась шестая выставка дронов Drone Show Korea 2022. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

fill Дрон

Согласно опубликованным данным, выставка проходит в Пусанском центре выставок и конференций BEXCO с 24 по 26 февраля.

Известно, что в этом году в мероприятии принимают участие 138 компаний.

В рамках мероприятия также состоится двухдневная конференция с участием экспертов из Швейцарии, Германии, Дании и Японии.

Посетители выставки смогут не только ознакомиться с новейшими достижениями индустрии, но и принять участие в различных мероприятиях, включая арт-шоу и игры с дронами.