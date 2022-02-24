Кострома, 24 февраля 2022, 11:56 — REGNUM В Костроме поезд сбил 16-летнего подростка, переходившего железнодорожные пути в микрорайоне Черноречье. Об этом сообщает «Kostroma.today».
Трагедия произошла вечером 23 февраля. От полученных травм ребёнок скончался. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромской транспортной прокуратуре, по данному факту начата проверка. Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.
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