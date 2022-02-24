Луганск, 24 февраля 2022, 11:52 — REGNUM Никаких действий по эвакуации мирных жителей не было предпринято официальным Киевом. Об этом 24 февраля заявил журналистам глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
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«Несмотря на то, что Украина где-то предвидела, где-то знала, никто никаких действий по эвакуации мирного населения не предпринял», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что артиллерия Вооруженных сил Украины целенаправленно бьет по жилым районам.