Луганск, , 11:52 — REGNUM Никаких действий по эвакуации мирных жителей не было предпринято официальным Киевом. Об этом 24 февраля заявил журналистам глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

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«Несмотря на то, что Украина где-то предвидела, где-то знала, никто никаких действий по эвакуации мирного населения не предпринял», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что артиллерия Вооруженных сил Украины целенаправленно бьет по жилым районам.