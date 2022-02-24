Багдад, 24 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. ВВС Ирака нанесли серию ударов по укрытиям террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 февраля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление минобороны Ирака.

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По последним данным, по удар попали базы боевиков в районах Кошкай и Аль-Дибс в провинции Киркук. По словам официального представителя ведомства генерал-полковника Яхьи Расула, в результате удара боевики понесли тяжёлые потери.

«Авиаудар был нанесен на основании разведывательной информации, предоставленной контртеррористической службой (CTS) совместно с группой целеуказания Объединенного оперативного командования. В результате атаки пять террористов погибли, два укрытия были уничтожены», — заявил Яхья Расул.