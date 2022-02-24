Вильнюс, 24 февраля 2022, 11:52 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что подпишет указ о введении чрезвычайного положения в стране, который должен будет одобрить парламент.

Литва
Литва
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, введение ЧП связано с ситуацией на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.