Армянск, Крым, 24 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Проблемы с водоснабжением отмечаются в Армянске, в городе устанавливают резервные ёмкости с водой. Об этом сообщил 24 февраля журналистам глава администрации крымского города Василий Телиженко.

Вальдимар Армянск. Жилые дома

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«Есть небольшая проблема сегодня с водоснабжением нашего города, поэтому в каждый из микрорайонов будут поставлены ёмкости с питьевой водой. Сообщим дополнительно всем жителям, где эти ёмкости будут находиться. Думаю, к вечеру водоснабжение будет восстановлено», — цитирует Телиженко «Крыминформ».

В остальном ситуация в городе остаётся стабильной, сообщил глава горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Крым действует режим повышенной готовности. Правительство региона ранее заявляло о стабильной работе всех ресурсообеспечивающих объектов.