Москва, 24 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На работу Telegram резко выросло количество жалоб утром 24 февраля. Об этом сообщает онлайн-платформа, специализирующаяся на информации о состоянии сайтов и интернет-сервисов, Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

По данным ресурса, на 10:00 мск было около 400 жалоб, к 11:00 их количество превысило 3 тыс.

Работы сервера касается 43% жалоб, доставки сообщений — 32%, работы приложения — 26%. Их количество продолжает расти.

Официальных сообщений от руководства Telegram пока не было.