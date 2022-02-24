Вашингтон, 24 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В США молятся за народ Украины, «который защищается от попыток главы России Владимира Путина восстановить старый Советский Союз». Об этом сообщила сенатор Марша Блекбёрн (Республиканская партия) в соцсети Твиттер 24 февраля.

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«Байден должен противостоять Путину и немедленно ввести жесткие санкции против России — начиная с удаления из банковской системы SWIFT», — призывает сенатор.

Блекбёрн подчеркивает, что США стоят на стороне Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил на Украине военное положение. Россия, заявил он, наносит удары по военной инфраструктуре страны. Президент России Владимир Путин объяснил, что спецоперация на Украине направлена на защиту населения Донбасса от геноцида.