Москва, 24 февраля 2022, 11:51 — REGNUM Российские пользователи Twitter отреагировали на проведение военной операции в Донбассе и запустили хештег #нетвойне. Высказывание попало в тренды соцсети 24 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
За несколько часов хештег использовали в более чем в 30 тыс. публикациях. Авторы просят прекратить действия российских войск на территории Украины.
https://twitter.com/roogersss/status/1496765408333942784
«За 6 лет универа я поняла, насколько международная политика сложное и неоднозначное дело, которое точно не для меня. Но одно в ней ясно абсолютно точно — начало боевых действий против другого государства нельзя понять, принять и оправдать ни при каких обстоятельствах», — считает хранитель весны.
«Вчера был праздник, в сегодня война. Так и живём», — пишет jestkyi.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию. Об этом 24 февраля заявил в обращении к нации президент Владимир Путин.