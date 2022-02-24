Москва, , 11:51 — REGNUM Российские пользователи Twitter отреагировали на проведение военной операции в Донбассе и запустили хештег #нетвойне. Высказывание попало в тренды соцсети 24 февраля.

Twitter Rutwitter.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

За несколько часов хештег использовали в более чем в 30 тыс. публикациях. Авторы просят прекратить действия российских войск на территории Украины.

https://twitter.com/roogersss/status/1496765408333942784

«За 6 лет универа я поняла, насколько международная политика сложное и неоднозначное дело, которое точно не для меня. Но одно в ней ясно абсолютно точно — начало боевых действий против другого государства нельзя понять, принять и оправдать ни при каких обстоятельствах», — считает хранитель весны.

«Вчера был праздник, в сегодня война. Так и живём», — пишет jestkyi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию. Об этом 24 февраля заявил в обращении к нации президент Владимир Путин.