Ясный, Оренбургская область, , 11:50 — REGNUM В поселке Верхний Киембай Ясненского городского округа Оренбургской области 23 февраля произошел смертельный пожар. Жертвой стал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Pexels

Возгорание возникло в доме на ул. Центральной. Причиной ЧП называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

По данным ведомства, на полу возле кровати женщины (1938 года рождения) находился электрический обогреватель. На приборе обнаружены термические повреждения, а также фрагменты пледа со следами тления. Возгорание ликвидировано собственником жилья.