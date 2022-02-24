Москва, 24 февраля 2022, 11:50 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на обещания МИД Британии оказать помощь Украине, передают РИА Новости.

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

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Она пояснила, что в МИД Британии заявили, что Украина не член НАТО, но они будут помогать Украине в самозащите.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украине будет оказываться помощь для самообороны.

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