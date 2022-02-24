Пекин, 24 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. России не требуется помощь Китая в вопросе Украины, поскольку она является самостоятельной державой и независимой силой, заявила 24 февраля представитель МИД Китая Хуа Чуньин на пресс-брифинге.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

«США намекают, что у России есть поддержка со стороны Китая, а я считаю, что российская сторона очень недовольна этим утверждением — Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и независимой силой. Россия действует исходя из собственной позиции и своих национальных интересов, самостоятельно формулирует и осуществляет собственную дипломатию и стратегию», — заявила Хуа.

Отметим, что МИД Китая также официально отказался называть спецоперацию России в Донбассе «вторжением», а также отметил, что у происходящего есть свои множественные предпосылки, в том числе исторические.