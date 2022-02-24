Стокгольм, 24 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Вечером 23 февраля в студии телеканала SVT лидер «Центристов» Анни Лёф осудила главу России Владимира Путина за его «агрессивные действия против Украины», которую, как заметила политик, он вообще не считает за самостоятельное государство. После заявления Лёф, ведущий прямо спросил ее, выступает ли ее партия за Вступление Швеции в НАТО.

Centerpartiet.se Анни Лёф

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«Центристы, наряду с другими правыми партиями, включая Шведских демократов, призывали к тому, чтобы правительство Швеции объявило о варианте-НАТО. Следует ли правительству сделать это сейчас?» — прозвучал вопрос.

«То, что мы наблюдаем сейчас опасно и серьезно. Мы видим, что Россия нападет на страны, не входящие в НАТО. И еже ли Швеция когда-либо войдет в НАТО или допустит возможность вступления в НАТО, то такое время уже настало», — ответила Лёф.

Напомним, что «вариантом-НАТО» в Швеции называется ситуация, когда страна не вступает в оборонительный альянс, а допускает возможность подать заявку на членство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.