Донецк, 24 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Артиллерия Вооруженных сил Украины целенаправленно бьет по жилым районам, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Ранее в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке погиб один мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.