Ярославль, 24 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки госпитализировано 98 человек в ковид-клиники. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также за сутки было выявлено 1714 новых случаев заражения, 798 человек выздоровели и 18 скончались.

Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 127 тысяч 146 случаев заражения.

92 тысячи и 29 человек выздоровели и 2 тысячи 395 человек скончались.