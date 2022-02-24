Красногорск, , 11:46 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 24 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2 285 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 365 случаев больше аналогичного показателя 23 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 920 человек, а днём ранее — у 2 060 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 132 998 новых случаев заражения коронавирусом.

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