Новосибирск, , 11:48 — REGNUM В Новосибирской области началось поэтапное снятие ограничительных мер, введённых ранее из-за коронавируса. Соответствующие документы сегодня, 24 февраля, подписал губернатор региона Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Novo-sibirsk.ru

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Так, работодатели теперь будут самостоятельно определять число переводимых на удалённую работу сотрудников.

Кроме того, с 1 марта для похода в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье ковид-сертификаты не потребуются.

Также, с 15 марта в регионе возобновляются спортивные мероприятия — с участием зрителей и участников в количестве не более 70% с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.