Обнинск, Калужская область, , 12:05 — REGNUM В Городском клубе ветеранов Обнинска Калужской области 24 февраля открылся пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Предметы для гуманитарной помощи должны быть новыми (по возможности в упаковке и с этикетками), а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности. В списках необходимых вещей — средства личной гигиены, стиральные порошки, одноразовая посуда, санитайзеры/антисептики, постельные принадлежности, одежда для взрослых и детей по сезону, школьный инвентарь, питьевая вода и продукты питания.

На территории Калужской области жителей ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома, готовы принять в пяти пунктах временного размещения. При необходимости их число будет увеличено.

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