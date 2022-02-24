Обнинск, Калужская область, 24 февраля 2022, 12:05 — REGNUM В Городском клубе ветеранов Обнинска Калужской области 24 февраля открылся пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию города.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь
Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Предметы для гуманитарной помощи должны быть новыми (по возможности в упаковке и с этикетками), а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности. В списках необходимых вещей — средства личной гигиены, стиральные порошки, одноразовая посуда, санитайзеры/антисептики, постельные принадлежности, одежда для взрослых и детей по сезону, школьный инвентарь, питьевая вода и продукты питания.

На территории Калужской области жителей ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома, готовы принять в пяти пунктах временного размещения. При необходимости их число будет увеличено.

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