Минск, 24 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Войска Белоруссии никак не участвуют в специальной военной операции России в Донбассе. Об этом 24 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными республики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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"Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние, наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке погиб один мирный житель.