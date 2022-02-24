Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 213 457 человек. В том числе 1005 за прошедшие сутки. Об этом 24 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 693 «тяжелых» пациента. Из них 253 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 4830 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 331 939 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 227. За последние сутки зарегистрировали 6 случаев смерти от ковида.