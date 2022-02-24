Белгород, 24 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Шесть эпизодов разрушений насчитали в Белгородской области, заявил 24 февраля на заседании областной думы губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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Глава региона выступил перед депутатами, рассказал о принятых оперативным штабом решениях. По данным губернатора, есть шесть эпизодов разрушений, жертв нет, по каждому случаю работает следственная группа.

«Надеюсь, самую сложную ситуацию мы прошли. Будет тяжело — скажем [населению], что тяжело, но тоже нагнетать не надо», — сказал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля отменены занятия в детских садах и школах девяти белгородских муниципалитетах, граничащих с Украиной, режим ЧС власти решили не вводить.