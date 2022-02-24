Париж, , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс отменил 24 февраля свою запланированную поездку в город Анже на западе Франции в связи с проведением совета национальной обороны из-за ситуации на Украине, сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс Florian DAVID

Жан Кастекс собирался обсудить с министром внутренних дел страны перевод к 2027 году 6000 должностей в центральной администрации. Но ситуация на Украине нарушила повестку дня и вынудила президента Франции Эммануэля Макрона срочно созвать совет национальной обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциисозвал в Елисейском дворце совет по обороне и национальной безопасности по ситуации на Украине.

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