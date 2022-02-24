Кызыл, , 11:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Туве после COVID-19 выздоровели 368 пациентов, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 68 заболевших мужчин — 33, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18−49 лет — 19, 50−64 лет — 9, старше 65 лет — 23. Работников образования — 3, здравоохранения — 2», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 12 233 случая инфицирования.

По данным на 24 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 373 пациента, состояние 56 из которых оценивается, как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных. Занятость коечного фонда составила 38,7%.