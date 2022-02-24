Дублин, 24 февраля 2022, 11:43 — REGNUM Дипломатический персонал Ирландии, находящийся в Киеве, переведен в безопасное место. Так ситуацию на Украине прокомментировал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, сообщает 24 февраля Politico.
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По его словам, с ними поддерживается связь.
Ранее российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
В связи с проводимой Россией военной операцией целый ряд лидеров стран Запада выразил солидарность с Киевом и осудил действия Москвы.