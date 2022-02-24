Дублин, 24 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Дипломатический персонал Ирландии, находящийся в Киеве, переведен в безопасное место. Так ситуацию на Украине прокомментировал министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, сообщает 24 февраля Politico.

Флаг Ирландии +

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По его словам, с ними поддерживается связь.

«Мы совместно с нашими коллегами по ЕС принимаем меры по обеспечению их безопасности», — добавил он.

Ранее российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В связи с проводимой Россией военной операцией целый ряд лидеров стран Запада выразил солидарность с Киевом и осудил действия Москвы.