Триполи, 24 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Неизвестные сорвали заседание Палаты представителей (парламента) Ливии, в ходе которого планировалось выработать окончательную позицию по формированию правительства страны. Об этом 24 февраля сообщает Al-Hadath.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, депутаты намеревались окончательно утвердить назначение экс-министра внутренних дел страны Фатхи Башага на должность главы правительства.

По данным СМИ, перед началом голосования в зале заседаний и во всём здании парламента пропал свет. Причиной отключения электричества стала диверсия на коммуникациях, снабжающих здание парламента.

По данным журналистов, за диверсией стоят сторонники премьер-министра Ливии Адель-Хамида Дабайбы, который ранее вступил в противостояние с парламентом страны.