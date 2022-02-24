Ташкент, , 11:41 — REGNUM Узбекистан отметил два предстоящих авиарейса на Украину, сообщает пресс-служба АО «Uzbekistan Airways».

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«В связи с закрытием воздушного пространства Украины для полётов гражданских воздушных судов, регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент — Киев — Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяются», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полётов.

АО «Uzbekistan Airways» обещает дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.