Кишинёв, 24 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правительство Молдавии обратилось в парламент республики с просьбой ввести чрезвычайного положения в стране. Об этом 24 февраля сообщила молдавский президент Майя Санду на специальном брифинге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

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«Я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения», — сказала Санду.

Она также сообщила, что в Молдавии готовы принять несколько десятков тысяч беженцев с Украины.

Стоит отметить, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что ответственность за кровопролитие на совести киевского режима и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и отправляться домой.