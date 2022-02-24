В Молдавии могут ввести чрезвычайное положение из-за событий на Украине
Кишинёв, 24 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правительство Молдавии обратилось в парламент республики с просьбой ввести чрезвычайного положения в стране. Об этом 24 февраля сообщила молдавский президент Майя Санду на специальном брифинге.
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«Я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения», — сказала Санду.
Она также сообщила, что в Молдавии готовы принять несколько десятков тысяч беженцев с Украины.
Стоит отметить, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что ответственность за кровопролитие на совести киевского режима и призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и отправляться домой.