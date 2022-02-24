Саратов, , 11:52 — REGNUM В Саратове 23 февраля женщина получили травмы в результате схода снежной массы с крыши дома. Соответствующую публикацию в интернете проверяют следователи, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По размещенным данным, в результате схода снега предположительно с крыши одного из домов по проспекту 50 лет Октября пострадала 47-летняя женщина. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа.

ИА REGNUM напоминает, 20 февраля в Кировском районе Саратова с крыши двухэтажного жилого дома по улице Горького на 18-летнего юношу упала ледяная глыба. В этот же день 35-летняя женщина вместе с девятилетним ребенком проходила мимо дома №16 по улице Сакко и Ванцетти, когда с крыши здания произошло обрушение снежной массы. Женщина получила телесные повреждения, ребенок не пострадал.

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