Москва, , 11:39 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) предложит новый пакет санкций против России. Документы будут представлены на утверждение лидерам стран Евросоюза. Об этом сегодня, 24 февраля, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передают РИА Новости.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По её словам, в новом пакете санкций основной целью станут стратегические сектора российской экономики, блокировка их доступа к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

«Еврокомиссия ослабит российскую экономическую базу, заморозит российские активы в Евросоюзе и остановит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — пояснила Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию, заявил в обращении к нации 24 февраля, президент Владимир Путин.

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